Operação Verde Brasil 2 tem a participação do 54º BIS de Humaitá

Humaitá (AM) – O 54° Batalhão de Infantaria de Selva (54°BIS) em conjunto com o Instituto de Proteção Ambiental (IPAAM), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e Polícia Militar Ambiental faz parte das equipes de forças que participam da Operação Verde Brasil 2. Nosso batalhão Cacíque Ajuricaba que é comandada pelo Cel Inf. Marlon Galdino da Silva.

A Operação Verde Brasil 2 tem por finalidade realizar ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais. Está direcionada ao combate do desmatamento ilegal e focos de incêndios, além de coibir garimpagem ilegal na Amazônia.

O Exército Brasileiro faz-se primordial ao Sucesso da Operação, garantindo o apoio logístico, de comunicações e de segurança às equipes dos Órgãos de fiscalização ambiental.

A Operação Verde Brasil 2, com apoio do 54° BIS realizou reconhecimento aéreo e terrestre, em conjunto com o IBAMA, no município de Apuí, com objetivo de combater o desmatamento ilegal na região.