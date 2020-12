Operação Verde Brasil 2 apreende madeira no Pará

Carregamento foi encontrado por militares durante a madrugada de Natal

Um carregamento de madeira transportado em embarcações foi apreendido pela Operação Verde Brasil 2, das Forças Armadas, no Pará.

Na ação, durante a madrugada do dia 25, militares da Marinha abordaram e detiveram dois comboios na foz do Rio Arapiuns, em Santarém-PA, com duas balsas cada um. As embarcações, que transportavam irregularmente toras de madeiras extraídas na região, foram detidas e escoltadas para Ponta Maria José, a fim de serem avaliadas pelos órgãos ambientais.

Também no Pará, no município de Itaituba, militares do Exército ocuparam uma madeireira com aproximadamente 42 mil m³ de madeiras apreendidas nesta semana.

A missão, ainda sem previsão de término, teve apoio da Aviação do Exército no transporte dos militares