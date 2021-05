OPERAÇÃO TAMOIOTATÁ EM HUMAITÁ, APREENDE A MAIOR QUANTIDADE DE MADEIRA JÁ REGISTRADO NO AMAZONAS

Esta gigantesca apreensão ocorreu na manhã desta terça feira (25) na zona industrial de Humaitá onde funciona o Porto de Cargas e Descargas do Pedrão que, segundo a fiscalização ambiental não tem alvará municipal e nem licença para armazenar madeiras no local.

Esta ação ocorrida hoje em nossa cidade, teve repercussão em todo o estado por conta da quantidade de madeira apreendida que chega a 600 metros cúbicos o equivalente a 12 carretas bí-trem conforme dados fornecidos pela polícia ambiental.

Loading...

O proprietário do porto apresentou defesa e o caso está sob análise da polícia civil no 8° DIP onde será decidido o que será feito com toda essa madeira armazenadas aqui no porto do Pedrão.

Veja reportagem