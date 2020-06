“Operação Sangria”, que investiga compra de respiradores em Manaus, movimentou esta manhã dos amazonenses

Veja a lista dos oito presos pela PF, na manhã desta terça (30/06), no curso da Operação Sangria. Foram cumpridos os oito mandados de prisão temporária e 30 de busca e apreensão.

A residência do governador Wilson Lima e a sede do Governo do Estado, na avenida Brasil, bairro da Compensa, estão entre os alvos. Simone Araujo de Oliveira Papaiz, secretária estadual de Saúde; João Paulo Marques dos Santos, secretário-adjunto de Saúde;

Perseverando da Trindade Garcia Filho, ex-secretário executivo adjunto de Saúde; Alcineide Figueiredo Pinheiro, ex-gerente de compras da secretaria de Saúde; Fábio José Antunes Passos, proprietário da empresa FJAP & Cia, que vendeu os respiradores para a Susam;

Cristiano da Silva Cordeiro, empresário, ex-implicado na Operação Saúva e que emprestou o dinheiro para a operação; Luciane Zuffo Vargas de Andrade, dona da empresa Sonoar, que comprou e revendeu os respiradores para a FJAP; Renata de Cássia Dias Mansur Silva, sócia da Sonoar. Os acusados estão com prisão temporária de 05 dias. (Mais informações, atualizaremos aqui)

