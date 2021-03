“Operação Pedágio” tem novo desdobramento em Rondonia

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (24) a terceira fase da Operação Pedágio. As investigações tiveram início ainda em 2016, sobre grupo criminoso que fraudou licitações da administração pública de Ji-Paraná, na Região Central do estado.

Segundo apurado nas primeiras fases da operação, nas quais diversos envolvidos foram indiciados, empresários eram pressionados a pagar propina para que pudessem ganhar licitações e receber os pagamentos dos contratos com a prefeitura.

Já nesta terceira fase, voltada especificamente à lavagem de capitais, equipes de Policiais Federais da Delegacia de Ji-Paraná e da Superintendência Regional em Porto Velho deram cumprimento a 3 (três) mandados judiciais de busca e apreensão na capital rondoniense. Os alvos foram dois homens e uma empresa que teriam servido na lavagem de recursos ilicitamente auferidos por integrantes da organização.

O nome dado à operação, como bem exposto em suas fases precursoras, “faz referência a exigência do pagamento a integrantes da organização criminosa, para que pudesse continuar com a execução do contrato”.

Os procedimentos estão sendo formalizados na Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia.