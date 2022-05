Operação Hórus: mais de 30 quilos de drogas são apreendidas em embarcações

Durante a operação Hórus, realizada na tarde desta segunda-feira (09/05), os policiais da Base Arpão apreenderam mais de 30 quilos de drogas em duas embarcações que tinham origem do município de Tabatinga (a 1.106 quilômetros da capital) com destino a Manaus.

A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), e visa o combate à criminalidade nos municípios do interior do estado.

A primeira abordagem foi realizada no ferry boat GM Oliveira. A equipe realizou a revista pessoal nos passageiros, e com a ajuda de um cão farejador, localizou 23 tabletes de skunk escondidos dentro de três extintores de incêndio.

Já na segunda ocorrência, os entorpecentes foram encontrados dentro de um motor marítimo. Os agentes apreenderam 28 tabletes de skunk e três tabletes de cocaína.

O material foi encaminhado para a delegacia do município de Coari.