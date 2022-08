Operação encontra drogas em caixa de isopor com gelo e peixes, no AM

Uma operação das polícias Civil e Militar de Santa Isabel do Rio Negro (630 quilômetros de Manaus), apreendeu mais de 25 kgs de drogas, do tipo skank, dentro de uma caixa de isopor, revertido com gelo e peixe.

De acordo com a polícia, a apreensão das drogas aconteceu no porto da cidade, quando suspeitos tentavam embarcar com as drogas em uma lancha com destino a Manaus.

Durante a operação, uma outra pessoa foi flagrada tentando despachar droga por encomenda, em uma empresa de transporte fluvial. A polícia teria suspeitado de que o remetente da mala não teria informado o destino e quem receberia a encomenda.

Uma mala também foi apreendida com três quilos de drogas, dentro de uma embarcação expressa, que teria como destino a capital amazonense.

A operação ainda apreendeu uma quantia em dinheiro com um dos passageiros. O homem afirmou que a droga pertencia a um dono de posto de gasolina e que não teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Os policiais, durante a operação, cumpriram mandados de prisão por tráfico de drogas. Cerca de dezenove pessoas foram presas e conduzidas para a Delegacia de Santa Isabel do Rio Negro. Suspeitos foram ouvidos e após depoimento, liberados.