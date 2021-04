Operação em andamento legislativo em Humaitá AM

A Polícia Civil em companhia do Ministério Público, estiveram na Câmara de vereadores hoje, em busca de documentações referentes a alguns contratos que está sob sigilo por enquanto.

As primeiras informações dão conta de que, é sobre o contrato da troca do telhado da escola do legislativo no final da gestão do ex-presidente da Câmara Alexandre Perote.

Todas as informações aqui relatadas não são oficiais, e tudo pode ser meras suposições. Estamos aguardando informações concretas para informar nossos seguidores.

