OPERAÇÃO E REPRESSÃO AO GARIMPO DO RIO MADEIRA GERA TEMOR SOCIAL EM HUMAITÁ

A policia ambiental, está em Humaitá atuando no combate a madeira ilegal e queimadas, mas nada impede de iniciar combate nas balsas de garimpo do Rio Madeira, próximo as reservas de proteção ambiental.

A fiscalização visa inicialmente coibir a garimpagem dentro nas áreas de reservas, mas até o momento não temos informação de uma fiscalização no garimpo do Madeira, na cidade de Humaitá.

Em Humaitá a policia ambiental esta com sua embarcação de fiscalização ancorada próximo a balsa de travessia do Rio Madeira.

