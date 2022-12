OPERAÇÃO DA POLICIA FEDERAL EM MANAUS TEM COMO ALVO, O EX-VICE GOVERNADOR E SUA ESPOSA

A operação em curso ocorre neste momento na capital do estado, comenta-se nos bastidores que o candidato Henrique Oliveira ex-vice governador do Amazonas, e que foi candidato a governador, teria favorecido sua esposa que foi candidata a deputada federal onde obteve pouco mais de 240 votos, mas recebeu dinheiro de campanha do PROS no valor de R$ 3 milhões de reais.

A bronca segue em curso, e novas informações serão atualizadas aqui no seu canal de notícias do sul do Amazonas.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ