As Organizações Militares da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que fazem parte do Comando Militar da Amazônia, realizaram atividades de adestramento em Marcha

para Combate Fluvial, Bloqueio Fluvial e Assalto Ribeirinho, no Rio Madeira como parte da 2ª Fase da Operação Amazônia 2021.

As atividades de guerras são o maior adestramento já realizado pelo exercito na verdadeira amazônia.

Loading...

estamos acompanhando as acoes que estão em cursos próximos a Humaitá.