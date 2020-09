OPERAÇÃO AMAZÔNIA REALIZA TREINAMENTO COM MUNIÇÃO REAL EM HUMAITÁ

Veja com exclusividade esta reportagem

realizada em Humaitá pelo exército brasileiro. Com a presença do General Luciano de Lima, que comanda a 17° Brigada de Infantaria de Selva em Porto Velho. O adestramento com tiros e bombas reais, mobilizaram os exércitos de fronteira da região sul da Amazônia. Agradecemos ao comandante da operação pelo convite. A Amazônia é dos brasileiros! É vida real, é informação de verdade! Compartilhem nosso trabalho! SELVA!

Fotos: Gregorio rafael vasquez azacon

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ