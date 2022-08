Ontem mulher é morta a facadas por ex-namorado

Emily, de 25 anos, foi assassinada pelo ex-namorado nesta quinta-feira (4/8) no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O homem teria invadido a casa da vítima e golpeado a mulher com dez golpes de facão. Antes de fugir, ele ainda feriu o irmão da ex-companheira.

De acordo com vizinhos, Emily vinha sofrendo ameaças do ex-namorado. Ele criou um perfil falso nas redes sociais e publicava fotos íntimas da ex-companheira, como chantagem para tentar reatar o relacionamento.

O pai de Emily, Julei Anderson Fernandes, contou que a filha esteve com o ex-namorado na noite dessa quarta-feira (3/8). “Me falavam que o relacionamento era muito conturbado, que ele era agressivo, já tinha medida protetiva, B.O. contra ele… Fiquei sabendo que ontem ele a agrediu e quebrou o celular dela”, disse.

O relacionamento de ambos durou cerca de seis meses. Nesse intervalo, o homem chegou a viajar para os Estados Unidos e fazia planos de levar a companheira para o exterior. “Esse cara andou mandando muito áudio ameaçando. Falou que estaria aqui no dia 9 de julho e ela perguntou ‘por que, você vai me matar?’ e ele respondeu ‘paga pra ver’. Foi quando ela foi na polícia pela primeira vez”, complementou Julei.

Irmão relata o assassinato

Emily morava com a mãe e dois irmãos mais novos. No momento do crime, ela estava com Kairos Gabriel, que ficou ferido ao tentar salvar a irmã. O jovem precisou ser suturado com seis pontos na mão e oito na perna.

“Escutei ele pedindo desculpas pra minha irmã, ela não aceitou as desculpas e foi na hora que ele entrou e eu fui pegar um pedaço de pau. Ele começou a desferir os golpes contra ela, muitas facadas, caiu no chão, eu tentei cair por cima dele, bati nele também, tanto que ele até me desferiu golpes”, disse.

Ainda segundo Kairos, o suspeito fugiu correndo após o crime. Moradores disseram que ele pegou um ônibus durante a fuga. Antes de sair da casa da vítima, o homem ameaçou o irmão dela.

“Ele deve ter ficado dez minutos no máximo. Ele saiu achando que já tinha polícia na porta, levantando a mão, dizendo que podia levar ele. E me ameaçou também, dizendo que se eu fosse atrás dele ele ia me passar, ia me matar”, contou.

A ocorrência está em andamento. A Polícia Militar ainda trabalha nas buscas pelo suspeito, que está foragido.