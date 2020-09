Ônibus invade estação do BRT na Barra da Tijuca; 15 passageiros se feriram sem gravidade

Um ônibus do BRT invadiu a Estação Interlagos, no Corredor Transoeste, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (3). Pelo menos 15 passageiros se feriram sem gravidade.

“O acidente ocorreu porque o motorista do veículo precisou desviar de uma viatura da PM que invadiu a pista do BRT, no sentido Alvorada. A manobra do motorista evitou uma colisão de proporções ainda maiores”, afirmou o Consórcio BRT, em nota.

O acidente foi na altura do número 10.600 na Avenida das Américas, por volta das 9h20. O ônibus servia à linha Santa Cruz-Alvorada e estava a caminho da Barra.

Oito feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

O BRT é um sistema de ônibus urbanos biarticulados que usam corredores exclusivos, pontuados por estações — onde os passageiros pagam a passagem antes de embarcar. Há três eixos, utilizados por diferentes linhas: Transoeste, Transcarioca e Transolímpica.

