Ônibus cai de viaduto na BR-381 em MG e deixa 10 mortos, diz PRF

Um ônibus de viagem caiu hoje de um viaduto conhecido como “Ponte Torta”, na BR-381, entre João Monlevade e Bela Vista de Minas, no interior de Minas Gerais, e deixou 14 mortos e 26 feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros de MG e a PRF-MG (Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais).

Segundo os bombeiros, três das vítimas faleceram já no Hospital Margarida, em João Monlevade, para onde os feridos foram encaminhados.

15h30 – Inicialmente a PRF informa que são 10 mortes no local do acidente. Vítimas socorridas para o Hospital Margarida em João Monlevade. Ônibus com placas de Alagoas. Ainda não sabemos a origem e o destino da viagem. — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) December 4, 2020

A altura da queda foi de aproximadamente 15 metros, próximo ao entroncamento com a BR-262, sobre a linha da Estrada de Ferro Vitória a Minas, e também próximo ao rio Piracicaba.

Duas crianças e um adulto que estavam no ônibus serão encaminhados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, a 117 km do local. A informação foi confirmada ao UOL pelo próprio hospital. Segundo a rádio Itatiaia, as crianças estão em estado grave e uma delas foi intubada.

O João XXIII é um hospital especializado em traumas. De acordo com a PRF, o ônibus do acidente tem placa de Alagoas; as autoridades investigam o itinerário e tentam localizar o motorista.

