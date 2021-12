ÔNIBUS ATOLADOS NA BR 319 RECEBEM AJUDA E SOCORRO DO DNIT/AM

Centenas de passageiros em 04 ônibus que estavam isolados em 04 atoleiros no trecho do meio da BR 319 em direção a Manaus, receberam água e alimentos enviados pelo DNIT/AM.

O órgão informou a nossa redação que, também deslocou máquinas para socorrer carretas, caminhões e veículos pequenos que estavam isolados ao longo do trecho. Segundo o fiscal do DNIT em Humaitá, Roberto Gomes a empresa contratada para a manutenção no trecho, também está levando insumos e rachão de pedras para melhorar o trafego nos pontos críticos.

Loading...

Compartilhe nossas informações, porque aqui a notícia é de verdade!