Onde assistir Flamengo vs Athletico-PR “Copa do Brasil 2022”

Nesta quarta-feira (27), Flamengo e Athletico-PR farão o primeiro duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil 2022. O jogo será realizado no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília). O time carioca tentou reverter o mando de campo com a CBF, mas depois acabou aceitando a primeira partida em casa.

Flamengo e Athletico PR

O Flamengo vem embalado por vitórias em diversas competições, como o Campeonato Brasileiro, e a Taça Libertadores da América, onde aplicou uma histórica goleada de 7 x 1 no time do Tolima, da Colômbia.

Já o Athletico-PR perdeu seu último jogo para o Botafogo, por 2 x 0, mas vem embalado nas competições. No Brasileirão ele ocupa a quinta posição, a frente do Flamengo que vem em sexto. E na Libertadores da América, jogará as quartas de final contra o Estudiantes, da Argentina.

Flamengo X Athletico-PR pela Copa do Brasil 2022

Curiosamente, os times têm se enfrentado nas últimas três edições do torneio, onde o Athletico-PR venceu duas vezes, em 2019 e 2021, enquanto o time carioca venceu apenas uma, em 2020. Esse será o quarto confronto seguido entre as equipes, o que dá um tempero a mais ao jogo.

O Flamengo vem de uma vitória épica sobre o Atlético MG, em pleno Maracanã lotado. A partida foi recheada de polêmicas, pois ainda no primeiro jogo, o atacante Gabigol declarou que a partida da volta a torcida faria um inferno. A diretoria do Galo não gostou e chegou a denunciar o jogador ao STJD.

Já o Athletico-PR passou fácil pelo Bahia. O clube paranaense venceu as duas partidas pelo mesmo placar de 2 x 1 e avançou na classificação. Vale lembrar que o time chegou a final da competição no ano passado, mas acabou sendo derrotado pelo Atlético MG nos dois jogos e ficou apenas com o vice-campeonato.

A possível escalação do Flamengo, que é comandado pelo técnico Dorival Júnior, será: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Diego Ribas, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

E o Athletico-PR, que é comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari , o Felipão, pode vir a campo com: Bento, Orejuela, Thiago Heleno, Matheus Felipe, Abner, Hugo Moura, Fernandinho, David Terans, Canobbio, Pedrinho e Rômulo.

O Flamengo conta com a boa fase do atacante Pedro, que vem marcando em todas as últimas quatro partidas. Além disso, tem a estreia do meio campo chileno, Arthur Vidal, que jogará pela primeira vez no Maracanã. Já o Athletico-PR conta com o astro Fernandinho que chegou recentemente ao clube, depois de muitos anos atuando pelo time inglês Manchester City.

Onde assistir ao jogo ao vivo?

A transmissão ao vivo de Flamengo X Athletico-PR pela Copa do Brasil 2022 será feita pela TV Globo para os estados do Rio de Janeiro e Paraná às 21h30. Na TV fechada, o SportTV também vai transmitir a partida no mesmo horário, assim como o canal Premiere. A Globoplay também transmite para os assinantes que possuem o plano de canais.

Vale lembrar que alguns jogos da Copa do Brasil também são transmitidos pelo serviço de streaming Amazon Prime Video. Lá você poderá acompanhar partidas exclusivas, como Fortaleza X Fluminense.