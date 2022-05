Onda de frio avança pelo Sul do Brasil e vai amenizar temperaturas no Amazonas

A ‘friagem’ deve chegar até os Estados de Rondônia e Acre, porém, no Amazonas os termômetros não devem

Uma massa de ar de origem polar que avança no Sul do Brasil promete baixar as temperaturas no país. Porém, mesmo com a possibilidade do frio atingir a região Norte, Manaus não deverá registrar a tal queda na temperatura, uma vez que a ‘friagem’ deve chegar até os estados de Rondônia e Acre, deixando os amazonenses apenas com um clima mais ameno. Em Manaus, a temperatura deve chegar em torno de 23ºC, com sensação de até 22°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A formação e deslocamento de uma frente fria nesse domingo (15), favoreceu para que os termômetros já resgistrassem temperatura nas regiões Sul e Sudeste abaixo de 10°C e frio intenso em diversas cidades. Sendo que há previsão de neve e geada para o Sul e parte da região sudeste do país no decorrer desta semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Distrito Federal a temperatura deve chegar 6°C na próxima quinta-feira (19). Nos outros dias da semana, a mínima varia entre 16ºC e 10ºC.

Um ciclone extratropical avança próximo ao litoral do Rio Grande do Sul intensificando ainda mais os ventos no Sul e Leste do Estado. As rajadas de vento poderão ultrapassar os 100 km/h em algumas localidades do extremo sul do Rio Grande do Sul.

Fonte: Amazonas1