ONDA DE ASSALTOS NO RIO MADEIRA FAZEM NOVAS VÍTIMAS

Uma quadrilha fortemente armada de fuzis, escopetas e pistolas tem realizado assaltos ao longo do Rio Madeira nos últimos meses entre São Carlos e baixo Madeira.

Normalmente suas vítimas são garimpeiros e barcos que transportam valores em ouro.

A quadrilha é cheia de estratégias e modos operandus distintos, para despistar a polícia que anda na rota desses elementos.

Nesta noite de quarta feira, a tripulação do Barco de Linha Cacote foi surpreendida por uma voadeira que abordou a embarcação, se identificando como policiais.

Os elementos armados fizeram ameaças, agrediram a tripulação em buscas de valores que segundo os assaltantes estaria sendo transportados na embarcação, o que não era verdade, após errarem o alvo, os elementos, conseguiram assaltar todo o faturamento da embarcação, e logo em seguida empreenderam fuga.

O local do assalto pelos “Piratas” foi entre a boca do Puruzinho e a cidade de Humaitá.

A Polícia Militar em Humaitá ainda não tem voadeiras, e nem Base Arpão, como a que já existe no Rio Solimões.

O secretário de segurança e o comandante geral da Polícia Militar já anunciaram que chegaria equipamentos desse porte para a logística Militar, porém até o momento nada se concretizou.

Enquanto nenhuma estrutura para o combate ao crime de pirataria no Rio Madeira chega, a onda de assaltos estão se tornando cada dia mais frequentes por estes lados do sul do Amazonas.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ