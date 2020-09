OFICINA PARA QUALIFICAÇÃO DE PINTORES É REALIZADA EM HUMAITÁ

A empresa Pleno Ferro & Aço em parceria com a INDUSTRIA DE TINTAS EUCATEX realizaram treinamento profissional com 20 pintores do municipio de Humaitá.

O objetivo deste treinamento é a qualificação dos profissionais para aplicação correta dos mais variados produtos da marca. Os pintores adquiriram conhecimento de combinação e aplicação de cores e cálculos de rendimento das tintas Eucatex.

“Não queremos somente vender os produtos, mas qualificar nossos profissionais para aplicação correta das cores e garantir a satisfação de nossos clientes, investir na qualificação dos profissionais, valorizamos nossos produtos e agregamos preparação em mão de obra capacitada na aplicação das tintas EUCATEX!” Declarou Euclides Junior proprietário da Pleno Ferro & Aço de Humaitá.

Veja nossa reportagem e compartilhem em suas redes sociais. BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ