OCORREU NESTA MANHÃ DE DOMINGO NO CETI TARCILA PRADO DE NEGREIROS MENDES EM HUMAITÁ

Em pauta a Fazenda Santa Rita apresenta ao IPAAM e a sociedade em geral, a RIMA DO LICENCIAMENTO DA EXPANSÃO DA ATIVIDADE, CULTURAS TEMPORÁRIAS (CULTIVO DE GRÃOS).

Audiência pública segue tramitação legal para aprovação deste licenciamento produtivo, levando-se em conta os impactos Ambientais sofridos na região por conta desta cadeia produtiva.

O prefeito de Humaitá Dedei Lobo, participa da audiência justamente com os representantes do IPAAM e do governo do estado.

Daqui a pouco vamos postar reportagem sobre está audiência de grande importância social do nosso setor primário produtivo de grãos.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ