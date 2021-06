As máquinas e caçambas ainda estão nivelando a pista, para chegar até a Ponte de cruzamento do Igarapé do Banheiro.

Loading...

Pelo.menos 46 imóveis ja foram indenizados com 50% de seus valores. E logo os noradores destes locais desocupação suas casas para que as maquinas abram a pista de chegada ao Porto de grãos em Humaita.