OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA RUA MONTEIRO, NA EROSÃO DO PEDRINHO DO LAGO, SEGUEM EM ANDAMENTO ACELERADO

A prefeitura de Humaitá através da secretaria municipal de infraestrutura segue com as obras de contenção das águas do Rio Madeira no local.

Hoje durante esta manhã de segunda-feira (12/09), chegou uma carreta com todo o material a ser empregado na contenção das águas do rio, que a equipe de engenharia encarregada pelos serviços deve utilizar.

O “Gabião” são feitos com pedras e arrames especiais que duram mais de 20 anos sem quebrar ou enferrujar o que torna a engenharia sólida e segura, como ja foi feito em nossa Orla Principal.

