Obras de recapeamento e tapa-buraco avançam por Humaitá

Na busca de melhorar a qualidade de vida da população, a prefeitura de Humaitá esta executando obras para recuperar parte da malha viária do município. Com recursos próprios. Várias toneladas de massa asfáltica estão sendo utilizadas para recapeamento e tapa-buracos. Dezenas de ruas serão asfaltadas, aproveitando este verão amazônico.

As obras utilizando massa asfáltica começaram há duas semanas e já estão avançando todos os dias esse tipo de obra, trazem benefícios para todos os moradores das vias atendidas.

A secretaria de infraestrutura trabalha com reabertura de ruas com terraplanagem.

Aqui no bairro de São Sebastião, o acesso dos moradores, a suas casas, está melhorando, toda a malha viária do são Sebastião 2 está recebendo serviços, em sua infraestrutura.

Com pavimentação das ruas nos bairros muitas delas que nunca foram asfaltadas desde sua abertura, estão recebendo serviços como cascalhamento e drenagem, a Prefeitura de Humaitá, vem recuperando parte do sistema de mobilidade urbana , fomentando novas atividades, dando agilidade a deslocamento das pessoas, com segurança e comodidade.