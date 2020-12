Obras de Estação de Tratamento de Esgoto do Prosamim alcançam 89% de execução

Primeira Estação de Tratamento de Esgoto construída pelo Prosamim terá a capacidade de tratar 200 litros de esgoto por segundo

O Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), alcançou nesta semana 89% da execução das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que está sendo construída no bairro Educandos. A ETE é parte de um Sistema de Esgotamento Sanitário contemplado na terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), na bacia do São Raimundo, nas zonas sul e oeste.

O sistema de esgotamento construiu redes de coleta de esgoto e estações elevatórias nos bairros do Centro, Aparecida, Presidente Vargas, São Raimundo, Glória e Santo Antônio.

As redes de coleta de esgoto têm a extensão de 31 quilômetros e farão a coleta dos efluentes de 130 mil pessoas que residem nos bairros onde foram implantadas as redes. Após a coleta do esgoto das residências, os efluentes são direcionados até as estações elevatórias, que serão as responsáveis por armazenar e fazer o envio do esgoto até a estação de tratamento de esgoto.

A conclusão da obra e o início da operação de todo o sistema de esgotamento sanitário estão previstos para o primeiro semestre de 2021. Após o início da operação, a ETE do Prosamim terá a capacidade de tratar 200 litros de esgoto por segundo, que será coletado.

A engenheira civil Tatiana Lachi ressalta que a fase da montagem dos equipamentos da ETE é uma das fases mais demoradas e criteriosas para a execução das obras, pois é nesse momento que as tubulações, sopradores, decantadores entre outros equipamentos e estruturas importantíssimas para a estação.

“Dessa fase em diante, os operários e técnicos contratados estarão debruçados na instalação e montagem de modernos equipamentos responsáveis pelo tratamento do esgoto”, afirmou Lachi.

O coordenador executivo da UGPE, o engenheiro civil Marcellus Campêlo, integrou uma comitiva do Governo do Estado que participou dos testes dos equipamentos, na sede da Atlas Copco, na Bélgica, antes dos equipamentos serem enviados ao Brasil.

“A estação de tratamento de esgoto construída pelo Governo do Estado representa o compromisso do governador Wilson Lima com as obras do Prosamim e com o saneamento básico na nossa cidade, afirmou o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo.

FOTOS: Tiago Corrêa/UGPE