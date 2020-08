OBRAS DE ASFALTAMENTO CHEGOU A RUA DO TOZZETO NO BAIRRO DE SÃO DOMINGOS SÁVIO

Realizando um sonho antigo dos moradores da Rua do TOZZETO no Bairro de São Domingos Sávio a prefeitura de Humaitá, iniciou obras de asfaltamento nesta manhã de terça (11) no local. Uma frente de serviço comandada pela secretaria de infraestrutura, deslocou maquinário para a realização dos serviços que já estão em execução.

Melhorar a vida social das pessoas tem sido metas, da atual gestão, que com recursos próprios, realiza serviços diários de infraestrutura aproveitando o verão amazônico, que é regrado com muito sol e calor escaldante.

Onde o asfalto chega os moradores comemoram a transformação e a melhoria da qualidade de vida, é importante acrescentar que, a rua do Tozzeto já está totalmente interligada com a rede de manilhas que já recebeu este serviço público.