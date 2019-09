Obras da prefeitura geram mais de mil empregos diretos e indiretos em Coari 

Com a recuperação do sistema viário e o pacote com mais de 200 obras lançado recentemente pelo prefeito Adail Filho, a prefeitura de Coari gerou mais de mil empregos diretos e indiretos no município. O número deve aumentar ainda mais nos próximos meses.

De acordo com o prefeito Adail Filho, o número de empregos gerados são contabilizados de junho até o final de agosto, período em que as frentes de trabalho de infraestrutura foram ampliadas. As contratações são para atender a demanda por mão de obra e devem crescer conforme novas obras forem iniciadas.

“Coari se tornou um verdadeiro canteiro de obras e com isso novos postos de trabalho tiveram de ser criados. A Secretaria de Infraestrutura contratou muita gente e com o início do pacote de obras, em parceria com o Governo do Amazonas, acredito que esse número pode aumentar ainda mais, uma vez que ainda temos muito por fazer”, explicou o prefeito.

Entre as 211 obras que serão realizadas pela prefeitura e Governo estão a recuperação da estrada Coari-Itapéua, já em licitação, construção de casas populares, revitalização e perfuração de 99 poços, a reforma de nove ginásios poliesportivos, 15 praças, a recuperação do sistema viário do município, a pavimentação de cinco bairro, a construção de quatro campos sintéticos, reforma da feira e do mercado municipais, revitalização completa de 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e do Hospital Regional, a instalação de 10 filtros purificadores de água e construção de 27 laboratórios de análise na Zona Rural de Coari, entre outros.