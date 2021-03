OBRA INACABADA COMPROMETE ORLA DE BORBA NO SUL DO AMAZONAS

A obra de construção do muro de contenção de erosão fluvial na beira do Rio Madeira tna parte central da orla da cidade de Borba, está desmoronando devido às chuvas intensas e a subida do nível do Rio Madeira.

O desmoronamento comprometeu uma parte da praça e uma caixa d’água desativada, que fica no perímetro da obra inacabada. A empresa responsável pela obra, Constaplan -Construções Ltda.

Não finalizou a construção e agora a força da natureza comprometeu todo o serviço executado anteriormente.

Valter Filho