“O valor surpreendeu todo mundo”; Venda de Gabriel Menino para o Vasco é encaminhada e grana total ‘choca’ torcida do Palmeiras

O Palmeiras vive momentos de definições visando a próxima temporada. Leila Pereira tem sofrido enorme pressão para renovar com Dudu, mas a mandatária tem feito pulso firme para acertar com o atacante e mandou a letra: não vai mudar nada da última proposta feita e cabe ao próprio jogador assinar com os termos propostos.

Abel Ferreira não é um treinador exigente quando o assunto são reforços. Ele deixa isso com o departamento de futebol, com quem tem boa relação com Anderson Barros, homem forte desta pasta. O dirigente, inclusive, está muito próximo de confirmar a assinatura contratual para ficar mais tempo na Academia de Futebol.

Ainda sobre o mercado da bola, quem ganha força para se despedir do Palmeiras de forma definitiva é Gabriel Menino. O Vasco conseguiu avançar nas tratativas e está disposto a fazer do meio-campista sua maior contratação para o próximo ano. A reportagem do Bolavip Brasil apurou sobre os números que devem ser envolvidos na transação.

O Cruz-Maltino está disposto a pagar cerca de R$ 27 milhões, com um valor fixo menor e outra parte entrando no sentido de variáveis dependendo do desempenho do Menino no Vasco. A oferta será colocada na mesa da presidente Leila Pereira e será ela que terá o poder para sacramentar a venda do jogador ou recusá-lo.

Gabriel Menino é mais um jovem que tinha bastante status na base palmeirense, mas teve oscilações no profissional. É bem verdade que o jogador teve uma ótima fase na primeira Libertadores conquistada pelo time de Abel Ferreira, tanto que chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. O Palmeiras vê uma venda do meia como provável, mas quer receber um bom dinheiro no negócio.