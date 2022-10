O turismo está de volta ao “jogo”

Será que podemos começar a comemorar? Acredito que sim, afinal, após um período turbulento, o turismo nacional alcança, pela primeira vez, o patamar da pré-pandemia. Em agosto, o setor avançou 1,2%, segundo crescimento seguido neste ano, que totaliza um ganho, no cumulado, de 2,7%. Estamos de volta ao “jogo”.

Embora muitos considerem o desempenho tímido, não podemos esquecer que o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia. O trade turístico inteiro, e isso inclui os hotéis, restaurantes, bares, agência de viagens, companhias aéreas, motoristas de aplicativos, entre outros tantos profissionais — passou por grandes dificuldades, empresas fecharam as portas e os empregos minguaram.

Essa retomada também demonstra a importância do turismo para a economia do Brasil, em especial para a do Amazonas. Como entusiasta do setor, estou otimista, mas ainda precisamos de mais incentivos fiscais para o setor, promoção do Estado como destino turístico e investimentos em infraestrutura turística para sermos reconhecidos como uma matriz econômica forte.

Está na hora do Poder Público assumir esse compromisso!

Pelo crescimento do turismo, Turismo Eu Acredito! E acredito muito!

Fonte: Portaldoholanda.com.br