O Time Humaitaense “Olaria F.C.” após conquista do troféu da Federação Rondoniense de Soccer Society

Sábado 21 de agosto no Circuito municipal de soccer Society – RO Olaria F.C enfrenta o Graduados Futebol Clube

O Primeiro jogo será sábado (21/08) Olaria F.C. x Graduados Futebol Clube, o campeonato só tem Equipes municipais de Rondônia e o atual time campeão do Campeonato do aberto Rondoniense de soccer socyte foi convidado novamente.

O olaria F.C. representará Humaitá AM em Rondônia com equipes municipais do estado vizinho.

A câmara municipal de vereadores, a secretaria de esporte junto com a prefeitura municipal de Humaitá aprovaram a logística para o atual campeão do Campeonato aberto Rondoniense de soccer socyte para lutar e trazer o troféu do Circuito municipal de soccer society realizado pela Federação rondoniense de soccer Society.

Assim está conformado o Time “Olaria F.C.” para esse novo campeonato

Elion

Erick (Bozé)

Fabrício

Felipe

Francismar (Mamá)

Geovani

Jackson

Jorge

José Dheimeson (Pol)

José Ney (Zezão)

Lucas

Nazareno

Pedro (Cola)

Daniel (Rato)

Paulo Henrique (Jacaré)

Vanderlei (Lorinho)

Paulo

Raimundo (Neto)

Emerson

Técnico : Geovan Martins