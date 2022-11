O que o Brasil precisa para se classificar já nesta segunda-feira (28)

Com a vitória na estreia, contra a Sérvia, a Seleção Brasileira somou 3 pontos no grupo G da Copa do Mundo no Catar, que ainda conta com Suíça e Camarões. O resultado dá ao Brasil a chance de se classificar para as oitavas já na segunda rodada da primeira fase, quando enfrenta os suíços nesta segunda-feira (28).

Após o empate por 3 a 3 entre Sérvia e Camarões mais cedo, o Brasil precisa vencer a Suíça por qualquer placar para conseguir a classificação antecipada na Copa do Mundo.

Em ambos cenários, embora a classificação venha, o Brasil ainda correria o risco de perder o primeiro lugar do grupo G e, assim, pegar o adversário que ficou na liderança do grupo H, que conta com Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Para afastar o perigo, um empate contra Camarões no terceiro jogo bastaria ao Brasil.

A última vez que o Brasil caiu já na primeira fase de uma Copa do Mundo foi em 1966. Antes disso, uma saída precoce do torneio já havia ocorrido em outras duas edições: em 1930 e em 1934.

Em relação a não ficar em primeiro lugar em seu grupo, o Brasil não avançou de fase como líder entre seus primeiros adversários em duas Copas do Mundo: em 1974 e em 1978.

Brasil e Suíça se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974.