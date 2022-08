O que houve? reserva de Neymar e Messi teria oferta do Real Madrid

Jogador pode trocar o PSG ainda nessa janela de transferência

O atacante argentino Mauro Icardi, reserva de Neymar e Messi no PSG, segue sendo assunto.

Após os jornais espanhóis garantirem que o jogador está se separando da modelo Wanda Nara, ainda por conta da suposta traição com a atriz Eugenia Suárez, descoberta no ano passado, Icardi pode estar com os seus dias contados na França.

De acordo com a imprensa argentina, o atacante, que ficou de fora da lista de convocados na estreia do PSG diante do Clermont, para “resolver assuntos particulares”, teria em mãos uma oferta do Real Madrid.

Icardi, com contrato com os parisienses até o verão de 2024, é apontado como uma alternativa muito atraente para Carlo Ancelotti, já que o argentino busca relançar sua carreira profissional, após três péssimas temporadas no PSG.

Icardi sente que seu tempo em Paris acabou, então ele gostaria de uma transferência para o Real Madrid, um clube com o qual já esteve envolvido no passado.

A saída, por outro lado, não seria um problema para o PSG, já que o craque marcou apenas cinco gols em 30 jogos na última temporada e o seu nome vem aparecendo mais fora do que dentro de campo.

O relacionamento conturbado com Wanda Nara já tinha atrapalhado o jogador em 2021. Abalado com a crise no casamento, Icardi chegou a perder vários dias de treinamento em outubro passado e também ficou fora do jogo da Liga dos Campeões contra o RB Leipzig.

Além disso, o jogador não deve ter muitas chances como titular no PSG, já que o clube contra com os intocáveis Messi, Neymar e Mbappé.