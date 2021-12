O município de Humaitá assinou termo no valor de R$ 500 mil, aproximadamente, para aquisição de combustível

Ação que irá apoiar 4.592 famílias de produtores

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), repassou mais de R$ 7 milhões para execução de obras de recuperação e manutenção de ramais e vicinais, mediante termos de convênios assinados com dez prefeituras do estado. Em contrapartida, as prefeituras destinaram R$ 286 mil para as obras, resultando na aplicação aproximada de R$ 7,5 milhões na locação de horas/máquinas e aquisição de combustível até novembro de 2021.

Os convênios assinados com as prefeituras viabilizaram a recuperação de ramais e vicinais, cuja trafegabilidade é vital para atendimento das necessidades de deslocamento e escoamento da produção de 30 mil famílias de agricultores amazonenses.

O repasse para aquisição de combustível e contratação de horas/máquinas foi feito para os municípios de Apuí, Beruri, Boca do Acre, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Tapauá e Boa Vista do Ramos.

Melhoria de vida – Por ocasião das assinaturas dos convênios, prefeitos dos municípios beneficiados declararam a relevância dos acordos firmados com o Estado para a melhoria das condições de produtores rurais nas comunidades atendidas.

“Por sua vez, o município de Humaitá (distante 590 quilômetros da capital) assinou termo no valor de R$ 500 mil, aproximadamente, para aquisição de combustível, ação que irá apoiar 4.592 famílias de produtores” Diz O Governo do Amazonas