O motorista de carro que explodiu enquanto era abastecido com GNV em posto

Mário Magalhães da Penha, 67 anos, estava em um posto de combustíveis na Rua Vinte e Quatro de Maio quando o automóvel explodiu. Frentistas disseram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que estava em mau estado de conservação.

O motorista que ficou ferido após seu carro explodir enquanto era abastecido em um posto de combustíveis na Zona Norte do Rio de Janeiro morreu na madrugada desta quarta-feira (27). Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.