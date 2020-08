O Ministro da saúde “Eduardo Pazuello” na OMS, omite mortos e infectados e só cita recuperados

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentou nesta quinta (13) à OMS as ações adotadas pelo governo brasileiro no combate à pandemia.⠀

Pazuello não citou o fato de o país ter superado a marca de 100 mil mortes e falou sobre os 2 milhões de recuperados. “Estamos entre os líderes mundiais em pacientes recuperados, o que evidencia o acerto das ações do governo brasileiro em resposta à pandemia”, disse o ministro.⠀

Ele também expressou solidariedade com aqueles que perderam familiares e pessoas queridas e reconheceu o “imenso sacrifício pessoal que profissionais de saúde fazem diariamente para ajudar o próximo”.