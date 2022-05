‘O Menino Maluquinho’, de Ziraldo, sobe ao palco do Teatro Amazonas no domingo (15/05)

A 24ª edição do Festival Amazonas de Ópera traz montagem do clássico infantil encenada por artistas amazonenses

A obra “O Menino Maluquinho”, que apresentou ao mundo um dos personagens brasileiros mais conhecidos, criado pelo cartunista Ziraldo, na década de 1980, ganhou adaptação em tiras e quadrinhos, filme, cantata e, no 24º Festival Amazonas de Ópera (FAO), inspirou a montagem do compositor e maestro Ernani Aguiar. Com um elenco 100% amazonense, a ópera estreia neste domingo (15/05), às 17h, no palco do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

O FAO chega a sua 24ª edição com montagens diferenciadas, dentre as quais a do clássico infantil, encenada por artistas locais, com a participação do Coral Infantil e Infantojuvenil do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro.

“A ópera traz uma abordagem afetuosa da obra de um escritor brasileiro e reúne os nossos artistas, encenando um gênero que ganhou popularidade no estado, a partir do Festival Amazonas de Ópera. Optamos por uma montagem de fácil entendimento, com crianças e jovens no palco e na plateia”, destaca Marcos Apolo Muniz, secretário da pasta.

O ator Davi Lucas vive o Menino Maluquinho, e a direção da montagem é de Matheus Sabbá.

“Com toda a certeza, é um espetáculo que fala da relação da criança com o seu entorno, então os adultos também fazem parte desse universo e conseguem se reconhecer”, comenta o diretor, que também iniciou a carreira artística como aluno do Liceu Claudio Santoro.

O figurino da montagem é assinado por Melissa Maia, confeccionado com 80% de tecidos recicláveis, pelas mãos de 50 costureiras que trabalham no Centro Técnico de Produção (CTP).

Por dentro da história – “Uma infância cheia de amor, uma criança com a imaginação aflorada e um mundo transformado pela visão livre do Menino Maluquinho, traz a ópera escrita por Ernani Aguiar”, adianta Ligiana Costa, dramaturgista do FAO.

O clássico infantil, em formato de ópera, conta ainda com a namorada de Maluquinho, Julieta, e o melhor amigo dele, Bocão, interpretados por Lunna e Thaylon, ambos artistas do Liceu Claudio Santoro.

“A ópera narra a trajetória de um menino que tem a capacidade de brincar com o tempo. Maluquinho é um menino alegre, cheio de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. Uma das manias do personagem é usar um panelão na cabeça”, acrescenta Ligiana, que, no dia da estreia, vai comandar um bate-papo com o diretor da ópera, Matheus Sabbá, às 16h, no palco do Teatro Amazonas.

A montagem de Ziraldo tem ainda apresentações nos dias 21 e 28 de maio, ambas no Teatro Amazonas, às 19h. A classificação é livre, e os ingressos estão à venda na www.bilheteriadigital.com e na bilheteria do Teatro Amazonas.

Festival – O FAO iniciou no dia 29 de abril e segue até 31 de maio, na capital e interior. Cinco óperas, recitais, concertos, workshop e encontro de economia criativa estão na agenda do evento.

A programação inclui atrações no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro e também no interior. As estreias das óperas são transmitidas pela TV Encontro das Águas e nas redes sociais da @culturadoam.

O FAO é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). O projeto, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura, tem patrocínio master do Bradesco e patrocínio da Innova.

Bradesco e cultura – Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. Além do Teatro Bradesco, o banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do país, reforçando o seu compromisso com a democratização da arte.

São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros. O banco também mantém o Bradesco Cultura, plataforma digital que reúne conteúdo relacionado às iniciativas culturais que contam com o patrocínio da instituição. Visite em cultura.bradesco.

FOTOS: Antônio Lima e Michael Dantas (Teatro Amazonas)/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa