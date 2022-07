Humaitaense veio óbito em acidente nesta madrugada

Nesta Segunda Feira (25/07) na madrugada veio óbito Robinson Braga em Acidente, O Humaitaense morava no Bairro de Nova Esperança.

O acidente ocorreu por volta de 2h00 da manha desta segunda-feira na avenida transamazônica próximo ao Zé Dentista.

A fatalidade mostra que o uso do capacete salvaria a vida dele, caso estivesse utilizando no momento do acidente.

Força para os familiares por esse momento tão delicado!

Fotos do Acidente de Robinson Braga

As foto estão espalhada pelos grupo no whatsapp entre outras redes sociais