O CÉU SEM LIMITES, SATÉLITE DE MONITORAMENTO CAI NO INTERIOR DO AMAZONAS

Um satélite artificial caiu no Rio Solimões por volta das 13h de quarta-feira (25), nas proximidades da comunidade Bom Jesus, que fica localizada próximo ao município de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus). Ribeirinhos que testemunharam a queda do objeto utilizaram canoas para trazer o satélite até a margem da comunidade, onde permanece até o momento.

Ao analisarem o incomum objeto, os moradores da comunidade identificaram diversos equipamentos eletrônicos, como câmeras, painéis solares, baterias, fios, entre outros, além de adesivos com bandeiras de diferentes países.

Segundo o ex-vereador de Coari, Adenilson Bonfim, que possui uma empresa de transportes fluviais, um de seus barcos de recreação estava voltando do município de Tefé, pelo Rio Solimões, quando, ao passar pela comunidade, avistou os ribeirinhos com o estranho objeto nas margens da comunidade.

“O objeto foi arriando devagar na água, não caiu de uma vez. O caso deixou os moradores bastante curiosos, já que não é todo dia que algo desse tamanho cai do céu, ainda mais em uma comunidade distante. O local só é possível ser acessado por meio dos rios”, comentou.

Por meio de telefone, o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) confirmou à reportagem que o objeto se trata de um satélite artificial. A reportagem aguarda posicionamento do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta 4), sobre qual o procedimento oficial para este tipo de ocorrência. Assim que o posicionamento do órgão for informado, a matéria será atualizada.

