O CANTOR JOÃO GOMES FAZ PEGADUNHA COM A MÃE E LOGO EM SEGUIDA, A PRESENTEIA COM UMA CADA NOVA

“Espero que a senhora tenha gostado do presente, para agradecer por tudo que já fez por mim nesta vida. Para quando eu voltar para casa, poder comer sua comidinha, a senhora receber quem quiser e a gente poder se abraçar com muito mais alegria. É simples, mas é de coração, porque a senhora merece e eu te amo muito”, disse ele, mostrando dona Jordânia estourando champanhe para comemorar.

Pegadinha

O vídeo da surpresa começa como se fosse uma pegadinha. No carro com o amigo do cantor, ele inicia dizendo que João foi expulso do apartamento em que morava após dar uma festa. A mãe do cantor chora ao receber a notícia e diz que pediu para que ele não fizesse esse tipo de coisa, já que havia pessoas idosas no condomínio e que gostavam dele.

Porém, ela descobre que se tratava de uma brincadeira porque, enquanto contava a falsa notícia, o amigo de João estava levando Jordânia para conhecer a casa nova.

Ao chegar na residência, Jordânia se emocionou e viu diversas fotografias com o filho, além de assistir a um vídeo gravado por ele.

Sucesso da pesadinha

Com apenas 18 anos, natural de Serrita, em Pernambuco, João Gomes alcançou o primeiro lugar no ranking de músicas mais ouvidas do Spotify no Brasil com “Meu Pedaço de Pecado”.

A carreira dele teve início com vídeos no Instagram, por conta da pandemia, e suas músicas são sucesso no TikTok. Hoje, o cantor tem agenda lotada e conquistou o Brasil todo com o piseiro.