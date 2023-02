O Cantor Humaitaense William Rocha alcança a marca de 1M no Youtube

O Humaitaense bateu mais de 1 milhão de views/visualizações no canal oficial do Youtube. O incrivel DVD lançado deu um resultado otimo para o artista.

William Rocha, nasceu em (Humaitá AM, 04 de abril de 1994), é cantor e compositor sertanejo.

William Rocha trilha seu caminho na música com muita garra e talento. Do Amazonas para o Brasil, o artista encanta com uma voz singular e composições que trazem o bom ritmo do sertão, adaptado às novas tendências como o piseiro e o arrocha.