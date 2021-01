O BRASIL REAL QUE NUNCA SONHAMOS, ASSUSTA OS BRASILEIROS DE VERDADE

que não sonhamos, Com tantas paralisações, e com 15 milhões de desempregados, a miséria bate a porta dos brasileiros, que condenados por um judiciário omisso, um legislativo desligado e um executivo brincalhão, é assim que caminha nossa amada nação!

Diante de um quadro real em que, nosso país perde milhares de vidas diariamente, o que fazer? Pra quem recorrer? E como fazer pra sobreviver com suas famílias…

A vida real do ponto mais baixo de nossa pirâmide social, culmina com esta imagem estampada em nossa página eletrônica.

No mundo da comunicação instantânea, compartilhar alegria e felicidade sem o sentimento verdadeiro, é moda no Facebook e Instagram mas muitos já brasileiros compartilham comida para tentar superar seus dias de vida, sonhando com o Brasil do Messias, que ainda não decolou.