O artista venezuelano Ryan Vasquez ainda continua lançando música “Confere”.

com participação de Mc Vitor, Mc Suicíni, Mc Jv, Menor Mc C, Mc Menor Km8 entre Outros cada dia conquistando o interior do Amazonas.

O dia 20 de setembro “Aniversário” do cantor foi o 5to lançamento, “A Música caliente foi o começo de uma nova vida, Já que foi lançada no meio de uma forte situação na minha vida” Diz Ryan Vasquez

O Lançamento de Menina estourou no município do nada, o cantor chamou os cantores e Mc ‘s para colaborar na música. A música foi gravada na casa do cantor e foi publicada no dia 6 de Outubro.

Ryan Vasquez participou em Música Lançada Pela FITA EXTINTA – HUMAITÁ AM. todos os MC de Humaitá que representam a FITA EXTINTA em uma música. lançamento da música foi o dia 30 de outubro

Mc Jv aceitou o convite do Ryan Vasquez para uma canção sem pensar que a música seria muito importante, porque eles falaram dos sonhos pro futuro, da família e do trabalho duro que tem que enfrentar para vencer. a música foi lançada 10 de novembro

Ryan Vasquez fez outro Ft com Mc Suicíni nesta foi em espanhol, una noche foi lançada o dia 5 de dezembro. “neste fim de ano 2020 tem mais música para vocês” diz O cantor

o dia 12 de dezembro foi o último lançamento com Mc Menor Km8, a música “Me Diz” essa música foi para uma garota muito importante na vida dele.

“Essa Música é para você! Eu queria que você me entendesse” Diz o Cantor no Twitter