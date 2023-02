O AMAZONAS REGISTRA MAIS DE 5 MIL NOVOS CASOS DE COVID-19

Oficialmente, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) do Amazonas não decretou a volta à fase amarela de contaminação de Covid-19, no Estado. Mas os números dispararam: No dia 1 de fevereiro, a FVS registrou 625.418 casos no Amazonas, desde o início da pandemia. No boletim deste domingo (26), foram 630.279, ou seja, são 4.861 novos casos da doença, em apenas 25 dias de fevereiro.

▪️ Uma sequência de altas

O mapeamento do dia 5 até ontem (26), para efeito de verificação do crescimento. No dia 6, foram 38 casos; no dia 7, 62; dia 12 um salto para 281 registros e no dia 15, quase dobrou, alcançando 503 diagnósticos confirmados. Depois dessa data, o dia 22 de fevereiro registrou uma explosão de 1.272 casos em um único dia e a média se manteve nos três dias seguintes em 450 diagnósticos, caindo para 144 ontem (26).

FONTE: CLAUDIO BARBOSA, PORTAL UNICO