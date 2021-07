O AGRONEGÓCIO MOVIMENTARÁ MAIS DE 250 MILHÕES EM HUMAITÁ EM 2021

A produção de grãos, crescerá ainda mais, os campos naturais estão preparados para mais uma safra recorde ainda em 2021 na região sul do Amazonas.

Humaitá já é outro patamá no agronegocio negócio amazonense, sua cadeia produtiva e seu potencial agrícola se expande diariamente. Para quem apostou com receio de não dar certo, hoje ja ocupa 70% das áreas produtiva e dispara seu crescimento econômico atrelado a valorização do dólar americano.

Humaitá é a Zona Franca Agrícola do estado, nossa cadeia produtiva embalada com a pecuária, grãos de soja, arroz e milho, ainda tem outros potenciais como o Açaí, Castanha e abacaxi.

Nossa cidade já é portuária, capaz de oferecer toda logística necessária para cargas e descargas pesadas com as rodovias BR 230 e BR 319 suplantando a velocidade necessária, para utilização do modal hidroviario que pode transportar milhares de toneladas de uma só vez, direto ao Oceano Atlântico, com passagem no porto de Itacoatiara.

Cidade crescendo, mercado comercial aquecido, construções espalhadas por todos os bairros e a venda de combustíveis acelerada, atestam nossa reportagem que encerro com a seguinte frase!

“Oportunidade, são momentos cruciais, para quem acredita nelas!”

BY ACRITICA DE HUMAITÁ