“O 13º dos servidores de Humaitá já está na conta”, anunciou o prefeito Herivaneo Seixas

A prefeitura de Humaitá está injetando mais de R$ 05 milhões na economia do município neste mês de dezembro. Os recursos serão oriundos da folha mensal, 13º salário de efetivos e comissionados e repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para os professores.

O anúncio foi feito pelo prefeito Herivaneo Seixas, que aposta no aquecimento da economia local com os pagamentos.

“Eu acredito que valorizando nossos servidores continuaremos a transformar nossa cidade melhor para se viver, fizemos contenção de gastos para ajustar os recursos de forma ordenada e garantir o décimo de todos os servidores do município, que já podem ir ao banco sacar o que é seu por direito”, complementou.

Segundo Herivaneo Seixas, os pagamentos só puderam ser feitos graças aos resultados de sua gestão equilibrada que vem sendo cumprida em Humaitá, que mantendo salários dos servidores em dia, e garantidos investimentos em infraestrutura, com asfalto, serviços de drenagem e tapa buracos em toda a cidade, revitalizando os espaços públicos, escolas, praças entre outros.

A prefeitura de Humaitá já efetuou o pagamento de 50% do 13º dos efetivos, além de 50% do Fundeb, o que injetou cerca de R$ 2,5 milhões na economia local. De acordo com o prefeito o pagamento do décimo terceiro já esta disponível, o que vai aquecer o comércio local de forma geral