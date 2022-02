Número de internados por Covid-19 no interior cai mais da metade em 12 dias

Quantidade de pacientes teve redução de 168 para 81 nas últimas semanas; em 28 cidades, não há pessoas internadas

Com o avanço da vacinação e as medidas adotadas pelo Governo do Estado na rede de assistência, o número de internações causadas por Covid-19 no interior do Amazonas caiu mais da metade nos últimos 12 dias, alcançando 51,7% de redução. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

De acordo com o órgão, a quantidade de pacientes diminuiu nas últimas semanas. No dia 28 de janeiro, a SES-AM havia registrado 168 pacientes internados em todo o interior do Amazonas. No dia 10 de fevereiro, os números mostram outro cenário, sendo 81 pacientes internados em unidades da rede de saúde. Dos internados, 15 não haviam recebido nenhuma dose da vacina e 42 apresentavam o esquema vacinal incompleto.

“Em cada um dos municípios do Amazonas há pelo menos um hospital e o Governo do Estado ampliou a quantidade de leitos, mantendo o auxílio aos municípios. Vamos observar essa redução nas internações pelos próximos dias e observar o comportamento da variante ômicron, que é diferente de todas as outras”, afirmou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

Ainda conforme os dados monitorados pela SES-AM, até a quinta-feira (10/02), dos 61 municípios do interior do Amazonas, 28 cidades não registravam nenhum paciente internado por Covid-19.

Parintins – Um dos municípios com redução significativa é Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Mesmo com a alta de casos pela Covid-19, o número de internações ocasionadas pela doença na localidade foi baixo, por conta do avanço da vacinação.

Quatro meses após ser inaugurado pelo governador Wilson Lima, os 11 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já receberam 186 pacientes com diferentes causas, sendo nove com diagnóstico de Covid-19. Ao todo, 146 pacientes receberam alta, 27 foram transferidos para a capital e 13 evoluíram para óbito.

Vacinação – De acordo com o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no estado, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), com dados parciais do Programa Nacional de Imunização, até o domingo (13/02), 6.132.146 doses de vacinas foram aplicadas, sendo 2.438.536 somente no interior do Amazonas.

Desde o início da vacinação no Amazonas, em janeiro de 2021, o Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais, vem adotando uma série de medidas para incentivar a imunização contra a Covid-19, como os mutirões de imunização Vacina Amazonas em shoppings, escolas e supermercados.

As medidas incluem ainda a campanha Vacina Premiada, a Carreta Vacina Amazonas e aplicação de doses nos galpões de escolas de samba da capital.

FOTO: Márcio Azevedo/Secom