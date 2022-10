Nubank tem instabilidade no Pix nesta segunda-feira

O aplicativo do Nubank enfrentou instabilidades ao longo da tarde desta segunda-feira. De acordo com relatos de usuários nas redes sociais, os problemas se concentraram no Pix: não era possível realizar transações no sistema por meio da fintech.

Em respostas ao perfil oficial do neobanco no Twitter, usuários afirmavam que não conseguiam pagar contas ou realizar transferências. Outros relatavam que não era possível enviar Pix de outras instituições para o Nubank.

Nas respostas, o perfil afirmou que o sistema passou por uma oscilação, e que a retomada vinha sendo gradual.

O site Downdetector, que coleta relatos de problemas em serviços online, mostrava um pico de reclamações sobre o aplicativo do Nubank às 15h40. Os números se reduziram depois, mas continuavam acima da média observada nas últimas 24 horas. Por meio de sua assessoria, o Nubank informou que o problema foi solucionado. “Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações já foram normalizadas”, disse a fintech.

