Novo técnico de Portugal dá pistas sobre futuro de Cristiano Ronaldo na seleção

Novo treinador de Portugal, Roberto Martínez comentou sobre o futuro de Cristiano Ronaldo na seleção. Durante sua apresentação, o espanhol afirmou que tem a intenção de conhecer melhor o elenco e dar oportunidade para todos os atletas, inclusive para o maior nome da história do país no futebol.

– Vamos começar um processo para conhecer todos os jogadores que poderão entrar na seleção. Vamos dar oportunidades a todos os atletas e respeitar os que já estão na seleção. O Cristiano é um deles. Tem 19 anos de seleção e merece respeito, vamos conversar. Me cabe fazer a melhor lista para a Eurocopa.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo não vive seu auge nem físico nem técnico após um início de temporada abaixo do esperado com a camisa do Manchester United. Por conta de divergências com o técnico Ten Hag, o veterano assinou sua rescisão contratual com os Red Devils e foi contratado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

No próximo dia 22 de janeiro, o atacante faz sua estreia diante do Al-Ettifaq pelo Campeonato Saudita. O jogador espera conquistar títulos, quebrar recorde e ser lembrado por Roberto Martínez para disputar a Eurocopa 2024, na Alemanha.