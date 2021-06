Novo sistema de proteção e sinalização náutica da Ponte Jornalista Phelippe Daou alcança o percentual de 78% de execução

Obra proporcionará mais segurança, reduzindo os índices de colisões entre embarcações

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está instalando o novo sistema de proteção e sinalização náutica da Ponte Jornalista Phelippe Daou, que interliga Manaus ao município de Iranduba. A obra apresenta o percentual de 78% de execução e a previsão de término é para agosto deste ano.

O investimento no valor de R$ 4.330.000 corresponde aos serviços de manutenção dos radares, novas placas de sinalização, novos painéis elétricos, novas lanternas náuticas e revitalização de três flutuantes de sinalização.

Loading...

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a nova sinalização náutica é importante para evitar acidentes com embarcações. “Com a nova sinalização, o Governo do Amazonas vai garantir a redução de colisões entre embarcações, proporcionando também segurança no transporte das mercadorias da população“, explicou o secretário.

Ponte Jornalista Phelippe Daou – Com 3,6 quilômetros de extensão, a Ponte Jornalista Phelippe Daou, também conhecida como Ponte Rio Negro, interliga a capital o município de Iranduba. Atualmente, é considerada a maior ponte estaiada (ponte suspensa por cabos) do Brasil.

FOTO: Divulgação/Seinfra